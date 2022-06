Uma ocupação que ocupa o mundo e outra que (quase) ninguém quer ver ou ouvir falar

Wikimedia Commons © Rashid Khalidi

Por Ricardo Alexandre 10 Junho, 2022 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rashid Khalidi, o mundo, pelo menos o mundo mostrado pelos média está tão focado na guerra na Ucrânia que tendemos a esquecer que outros conflitos ainda estão muito vivos... Como está a situação na Palestina nos dias de hoje, e semanas, e meses, desde que a guerra começou na Europa de Leste?

Penso que algo que impressionou tanto os palestinianos como os observadores é a diferença na forma como uma ocupação da Ucrânia muito recente está a ser tratada e a forma como uma ocupação de 55 anos na Palestina está a ser tratada pelos meios de comunicação pelas grandes potências da Europa, especialmente. A resistência dos ucranianos é elogiada e apoiada. Sabe, mulheres ucranianas a preparar cocktails molotov são vistas como heroínas da resistência, mas qualquer forma de protesto palestiniana, muito menos resistência armada contra uma ocupação de 55 anos, quase nunca é mencionada, exceto de uma forma muito negativa. E tende a refletir um ponto de vista israelita e da maioria dos média ocidentais, ou de grande parte dos média ocidentais. Então, quando a polícia israelita ataca estrangeiros, é descrito como confrontos; quando os israelitas cantam slogans racistas, muito raramente isso é relatado; quando soldados israelitas atiram em palestinianos desarmados sem justificação, nunca é relatado.

E se o for, é relatado em termos de confrontos, ou em termos dos relatos quase inteiramente falsos dados pelos militares de que os soldados estavam em perigo, e assim por diante. Então, acho que uma coisa que aconteceu desde que a guerra na Ucrânia começou é essa ultrajante hipocrisia dos média ocidentais em se concentrarem, corretamente, na resistência ucraniana à ocupação da Ucrânia e de lugares onde os interesses ocidentais podem estar em causa, mas onde você tem uma ocupação muito mais longa por um país que está intimamente ligado ao ocidente, essa ocupação é quase invisível. Quer dizer, não é mencionada. Em todas as histórias sobre Jerusalém, o foco deveria ser a ocupação ilegal de Jerusalém Oriental por Israel, já que é o pano de fundo para esses confrontos que estão a acontecer em Jerusalém desde há alguns meses. Mas o que acontece é que as reivindicações israelitas de soberania são tratadas como se tivessem legitimidade.

Os israelitas derrubam e destroem as bandeiras palestinianas, quando em Jerusalém os palestinianos erguerem bandeiras em Jerusalém deveria ser legítimo. Mas soldados israelitas espancam e atiram gás lacrimogéneo e disparam contra pessoas por agitarem bandeiras palestinianas. Quando estas coisas são relatadas, se forem relatadas, são-no simplesmente como sendo Israel a afirmar a sua soberania. Bem, quero dizer, isso seria como dizer que é a Rússia a afirmar a sua soberania sobre o Donbass, sobre Luhansk, sobre Donetsk, tem o mesmo tipo de qualidade de dar carta branca ao ocupante.

Houve no ano passado, o Rashid escreve-o, uma unidade sem precedentes entre os palestinianos. E diz que de alguma forma isso contribuiu para uma espécie de mudança no discurso dominante sobre a Palestina e Israel. Mas não concorda que a divisão entre Fatah e Hamas é frequentemente a causa dos palestinianos ou da Palestina não serem capaz de alcançar algum tipo de desenvolvimento político útil no contexto internacional?

Eu acho que está absolutamente certo. Penso que as divisões palestinianas no Movimento Nacional Palestiniano foram desastrosas para os palestinianos. Acho que os interesses próprios e a falta de qualquer tipo de sentido maior de interesse nacional por parte de ambos os grupos tem sido muito prejudicial à causa palestiniana. E acho que esta é uma situação em que um movimento nacional unificado deveria fazer um apelo à opinião pública israelita, à opinião pública ocidental e à opinião pública árabe. Isso seria muito eficaz, penso. E o fracasso em fazê-lo é uma terrível condenação dessas fações políticas que, eu acho, falharam com o povo palestiniano. Então, eu concordo consigo. Acho que grande parte do problema é a desunião palestiniana. E a falta de uma visão estratégica clara por parte de um Movimento Nacional Palestiniano Unificado é um problema sério.

Há uma solução para isso?

Bem, tem que vir dos palestinianos. E tem que vir das bases, dos palestinianos mais jovens. Acho que a geração mais velha falhou de forma abrangente em todas as suas abordagens. Se algum tipo de alegação de estar a resistir como o Hamas faz, embora restrinja as pessoas de disparar foguetes a partir de Gaza, ou de estar envolvido num processo de paz, que a liderança federal e Ramallah alegam estar a fazer, ambos provaram ser um grave falhanço. Nem uns estão a resistir, nem os outros estão a negociar e nenhuma das abordagens melhorou a situação palestiniana. Na verdade, acho que prejudicou a situação. Então, sim, seria maravilhoso se isso pudesse ser mudado. E acho que isso tem que ser mudado desde a base. Penso que tem que ser uma geração mais jovem, a geração mais velha falhou. As velhas abordagens falharam. E acho que essa é uma parte muito importante do problema. Claro, a outra parte do problema é Israel, o movimento constante para a extrema-direita da política israelita. Quero dizer, o mainstream moveu-se tanto para a direita, que os colonos estão no centro da política israelita, que slogans machistas agressivos, odiosos, racistas e nacionalistas sendo cantados em Jerusalém, com a proteção da polícia israelense, representam Israel, não uma franja como há 40 ou 30 anos atrás; essas coisas eram vistas como franjas. Esse tipo de pessoas está agora no centro da política israelita hoje, em ambos os lados do espetro, e tanto no governo quanto na oposição. E penso que essa é uma parte maior, francamente, do problema, assim como a complacência americana e a cumplicidade europeia. Com esses desenvolvimentos, Israel moveu-se para a direita: colonatos, ocupação, colonização desenvolveram-se muito além de qualquer coisa que já tínhamos vistos antes. E a Europa e os Estados Unidos apoiam isso. São as armas americanas, é o apoio político americano, e o apoio económico europeu, que permitem que Israel continue a colonizar e a oprimir os palestinianos. E todos esses fatores também são o problema, e é claro, essa desunião palestiniana.

Deixe-me voltar à liderança palestiniana. Pensa que se Marwan Barghouti fosse libertado, ele poderia desempenhar algum tipo de papel? Uma espécie de Mandela palestiniano?

Pode, mas deixe-me dizer algo: eu sou um historiador, escrevi um livro sobre a história palestiniana, não prevejo o futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Acho que a maioria dos observadores que tentam prever o que está a acontecer, especialmente quando se trata do Oriente Médio, estão errados. É uma região muito imprevisível e tudo pode acontecer. Eu não acho que muitas pessoas previram o que aconteceu em maio passado. Eu não acho que muitas pessoas previram o que está a acontecer até agora este ano na Palestina. Então eu não sei, eu acho que Israel sistematicamente liquidou, assassinou líderes palestinianos ao longo de muitas, muitas décadas. Isso remonta ao período do mandato antes de os britânicos deixarem a Palestina em 1948, quando eles estavam a assassinar líderes palestinianos, e prenderam os restantes. E essa é uma tática colonial clássica. Portugal fez isso nas suas colónias, assassinando líderes nacionalistas, e os israelitas também o fizeram. Que ele esteja na prisão não é surpreendente, é claro. Mas se a sua libertação... se isso melhoraria a situação, isso não posso dizer.

O seu livro, Palestina: uma biografia, no título original, a guerra dos 100 anos na Palestina é tanto uma História quanto uma história familiar, certo? Como é que foram os meses que passou na biblioteca de sua família, vivendo basicamente entre caixas e caixotes?

Bem, você está certo. É uma tentativa de, sabe, oferecer uma estrutura histórica, a estrutura do colonialismo para esse conflito, em vez de vê-lo como uma luta entre dois nacionalismos, ou em vez de vê-lo como algum ódio milenar por Judeus, nenhuma dessas coisas é essencialmente correta. É um conflito colonial no qual dois grupos nacionais, é claro, estão envolvidos. E o livro é tanto isso quanto uma tentativa de analisar as coisas e uma história familiar pessoal que comecei a trabalhar, porque eu fiz pesquisas na nossa biblioteca familiar e no nosso arquivo familiar em Jerusalém durante vários anos, no início dos anos 1990. E deparei-me com vários documentos, que usei em publicações anteriores. Mas também, neste livro, fiz uma coisa que o meu filho dramaturgo recomendou: ele disse, "tens que escrever algo envolvendo as tuas experiências pessoais, não apenas documentos, escrever algo com que as pessoas se possam identificar, em que fales sobre ti e fales sobre coisas que viste ou coisas da nossa família". E assim, eu tentei fazer isso também.

Uso relatos da minha tia, dos meus pais, meus tios e outros, sei que o avô da minha esposa, escreveu um diário. E eu uso isso para esses tipos de histórias pessoais, tal como as coisas que eu próprio vi. O meu pai trabalhou nas nações unidas, vi coisas na Câmara do Conselho de Segurança e na galeria de visitantes. Eu estava em Beirute durante o cerco israelita de 1982. Eu descrevi esses eventos como os vivi, e espero que isso dê um toque pessoal ao livro e permita que as pessoas entendam algumas das análises que estou a tentar apresentar.

Na última parte do livro, mencionou o século XXI. De 2008 até 2016 vivemos a era Obama. "Yes Wes Can" (sim, nós podemos), era o slogan. Mas sobre a Palestina, poderíamos dizer que acabou por ser muito mais, "poderíamos, mas não o fizemos". E então veio Trump e houve alguns retrocessos. Como vê esse período?

Eu não veria as coisas assim. Eu veria esse período como aquele em que os Estados Unidos, com uma ênfase diferente sob diferentes administrações, apoiaram consistentemente Israel. Eu tento mostrar que isso é verdade. Verdade na época da resolução da partição de 1947-48, era verdade na época da Guerra de 67. Era verdade na época da invasão do Líbano por Israel em 1982. E tem sido verdade em cada um dos ataques de Israel a Gaza. Começando em 2008-2009, pouco antes da posse do presidente Obama e continuando até ao ano passado de 2021. Não vejo diferença. As armas são americanas. Durante a maior parte dos últimos sete anos, o apoio diplomático tem sido americano, o apoio financeiro de particulares nos Estados Unidos que recebem isenção de impostos por apoiar o exército israelita, por apoiar a colonização e o roubo de terras. Esse apoio tem sido consistente nas últimas seis ou sete décadas, houve diferenças e mudanças. A situação ficou, a meu ver, muito mais grave quando os Estados Unidos se tornaram ainda mais favoráveis ​​a Israel na década de 1960. Mas basicamente, de administração para administração, pouco mudou.

O governo Obama não mudou absolutamente nada em termos do impulso básico do apoio americano a tudo o que Israel faz, não importa o quão ultrajante, o governo Trump piorou a situação, certamente. Mas o governo Biden não desfez nada do que Trump fez, não mudou nada da sua política em Jerusalém, não mudou a sua política nos Montes Golã, não mudou a sua política em relação à expansão dos colonatos, nada mudou. De facto, nas últimas três administrações, em termos da dinâmica básica no terreno, Israel opera com total impunidade. Nos últimos seis meses, foram assassinados dois cidadãos americanos, um idoso que foi amarrado e atirado no chão por soldados israelitas e teve um ataque cardíaco e outro jornalista palestiniano foi morto por um francoatirador israelita.

Esses são cidadãos americanos, esta administração não fez absolutamente nada. Grita-se e grita-se e dizem-se algumas palavras vazias sobre uma investigação e esperamos que algo seja feito e nada é feito e nada é dito e o governo não faz nada. Então eu não vejo muita diferença entre Trump e Obama ou entre Trump e Biden. Trump é pior, obviamente. Mas acho que ele é mais aberto ao expressar o que os Estados Unidos fazem em todos os governos.

Então, diria que, neste momento, as suas esperanças, as vossas esperanças, dependem mais do papel que a China ou a Índia podem desempenhar do que os Estados Unidos ou a União Europeia?

Sabe, eu realmente diria isso. Quero dizer, pode haver mudanças globais e eu não as posso prever, mas indiquei-as no livro. Acho que há duas áreas onde houve mudanças positivas. E se eu tenho alguma esperança é nessas duas áreas. Uma é a mudança nos Estados Unidos, entre os mais jovens, especialmente entre as minorias, entre as pessoas do Partido Democrata, houve uma grande mudança. E houve sondagem após sondagem, cito algumas das que estavam disponíveis quando o livro foi publicado no início de 2020... Então, sondagens de 2019, e a mesma coisa continuou nos últimos dois anos, desde que o livro saiu em inglês... Houve uma grande mudança em termos de maior abertura à narrativa palestiniana e uma visão muito mais crítica para com Israel, pelo menos entre os jovens da comunidade judaica e comunidades minoritárias, entre os democratas mais jovens. Isso é muito menos verdade, é claro, no caso dos republicanos. Pelo contrário, eles moveram-se para a extrema-direita, em apoio a Israel.

A segunda área onde vejo esperança é a geração mais jovem de palestinianos. Acho que houve uma enorme mudança entre os palestinianos mais jovens, que não estão dispostos a aceitar o status quo da mesma forma que alguns dos seus compatriotas mais velhos. E eu acho que isso é um sinal muito encorajador. E penso que há alguma esperança que vem dessa geração mais jovem nos Estados Unidos, espero que na Europa também, mas também na Palestina.