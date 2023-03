Uma ostra gigante ou uma lesma-leopardo? Conheça os finalistas do "The International Mollusc of the Year"

Por TSF 17 Mar, 2023 • 13:36

O "The International Mollusc of the Year" é um concurso anual, organizado pelo laboratório LOEWE Centre For Translatinal Biodiversity Genomics (TGB), com objetivo de "celebrar a incrível diversidade e inspirar o fascínio por todos os moluscos do mundo inteiro".

Este ano, uma ostra gigante (Neopycnodonte zibrowii), que pode chegar até 30 centímetros de diâmetro e tem uma duração de vida recorde de cinco séculos, está entre os finalistas. Em competição estão, ainda, uma lesma marinha (Hermissenda crassicornis), dois caracóis marinhos (Micromelo undatus e Concholepas concholepas) e uma lesma terrestre com padrão de leopardo (Limax maximus), todos com particularidades incomuns.

"De todos os invertebrados, os moluscos são mais valorizados pelo Homem, mas surpreendentemente são frequentemente negligenciados para investigação genómica", disse Carola Greeve, do laboratório LOEWE Centre TBG, citada pela AFP.

Segundo a organização, para o concurso é elegível qualquer espécie de molusco. A única condição é que a pessoa candidata tenha acesso a espécimes adequadas para a sequenciação genómica e possa fornecer todas as licenças relevantes.

Um grupo de peritos analisa as candidaturas com base na diversidade, origem geográfica, viabilidade científica da sequenciação do genoma, entre outros fatores, e selecionam cinco finalistas. O vencedor do "The International Mollusc of the Year" é determinado pela votação do público.

O molusco escolhido na edição deste ano irá juntar-se ao premiado polvo (Argonauta argo), em 2021, e ao caracol cubano (Polymita picta), em 2022.