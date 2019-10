Por Carolina Rico 23 Outubro, 2019 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

A polícia britânica lamenta a morte de 39 pessoas dentro de um camião, que classifica como uma "tragédia absoluta".

"Este é um dia muito triste para a polícia de Essex e para a comunidade local", disse em conferência de imprensa a chefe da polícia local, Pippa Mills, anunciando que foi instaurada uma investigação por homicídio "que se pode revelar longa".

O alerta foi dado à 1h40 da manhã no parque industrial de Waterglade em Essex, no Reino Unido. "Os serviços de emergência acorreram ao local mas infelizmente todas as 39 pessoas dentro do contentor morreram."

O condutor, um homem de 25 anos natural da Irlanda do Norte, foi detido por suspeita de homicídio e está sob custódia da polícia, acrescenta Pippa Mills. "Acreditamos que o atrelado é da Bulgária e chegou ao Reino Unido no dia 20 de outubro"

"Neste momento ainda não identificamos nacionalidade ou identidade e as vítimas e antecipamos que este possa ser um processo longo", reiterou a responsável. Sabe-se apenas que as vítimas são 38 adultos e um adolescente, obter mais dados é a prioridade da polícia.

Pippa Mills agradeceu ainda a colaboração de todos com a polícia e lamentou as perturbações para quem trabalha no parque industrial de Waterglade, vedado ao público pela polícia.