União Europeia anuncia "pausa" nas conversações sobre programa nuclear iraniano

A União Europeia anunciou esta sexta-feira uma "pausa" nas negociações sobre o programa nuclear iraniano que decorrem em Viena, sob a supervisão do bloco europeu, alegando que os pedidos de garantias por parte de Moscovo complicaram o processo.

"Devemos fazer uma pausa nas conversações por causa de fatores externos", disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, numa mensagem difundida hoje pelo Twitter.

"O texto final está quase pronto e encontra-se 'sobre a mesa'", escreveu Borrell, acrescentando que permanecem os contactos com as várias partes e com os Estados Unidos "para que seja superada a situação atual, no sentido de se concluir um acordo".

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.



A final text is essentially ready and on the table.



As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement. - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 11, 2022

Borrel explicou que na semana passada os diplomatas falavam de "um acordo iminente", mas que depois Moscovo, "pilar essencial das negociações, 'congelou'" a situação.

A Rússia, atingida por um pacote de sanções por parte do Ocidente na sequência da invasão da Ucrânia, pediu garantias a Washington de que as medidas de retaliação não afetariam a cooperação económica com o Irão.

As exigências russas foram consideradas "fora do contexto" pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, mas acabaram por afetar as conversações em curso.

O Governo de Teerão está envolvido há onze meses nas conversações de Viena com as grandes potências, que tentam recuperar o acordo de 2015.

Na altura, o acordo entre o Irão, por um lado, e Estados Unidos, República Popular da China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha, do outro, impedia Teerão de fabricar a bomba atómica em troca do levantamento das sanções económicas.

O tratado foi seriamente perturbado depois de Washington se ter retirado em 2018, durante a presidência de Donald Trump, restabelecendo as medidas contra o Irão.

Em resposta, o Irão foi retomando gradualmente o programa nuclear.

