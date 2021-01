Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da AstraZeneca

Vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 © EPA

A Agência Europeia do Medicamento anunciou, esta sexta-feira a aprovação da vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19.

"A EMA autorizou a venda condicional da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 para prevenir a doença do coronavírus para pessoas a partir dos 18 anos", adiantou a agência, em comunicado.

Esta é a tecreira vacina contra a Covid-19 a ser aprovada pelo regulador europeu, depois das vacinas da Pfizer e da Moderna.

A vacina da AstraZeneca tem estado envolvida em polémica, depois de a farmacêutica ter informado que não deverá cumprir os prazos contratuzalizados com a Comissão Europeia para o fornecimento das doses que etsavam combinadas.

Recentemente, a vacina deu mais que falar por a Alemanha ter considerado que a utilização da mesma só é segura em pessoas com menos de 65 anos.

Em comunicado, a EMA reconhece que, nos ensaios levados a cabo, participaram sobretudo pessoas com idades entre os 18 e 55 anos, não existindo ainda resultados suficientes para tirar conclusões sobre os efeitos da vacina em cidadãos com mais de 55 anos, mas alega que "é esperada proteção, já que se verifica uma resposta imunitária neste grupo etário e com base na experiência com outras vacinas".

"Os peritos científicos da EMA consideraram que a vacina pode ser utilizada em adultos mais velhos", indica a agência, adiantando aguarda "mais informação de estudos em curso, que incluem uma maior proporção de participantes mais idosos".

