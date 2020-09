Agora chega a confirmação de que o projeto vai terminar © Paulo Spranger/Global Imagens

Por TSF 25 Setembro, 2020 • 21:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A "União Europeia dos Pequenitos" vai fechar portas. O parque temático de Bruxelas não conseguiu sobreviver à crise provocada pela pandemia e, no final do ano, fecha de vez.

No início de setembro, o proprietário do espaço situado no centro da capital Belga fez saber que foi incapaz de chegar a acordo com os donos do terreno para a redução do valor da renda. Agora chega a confirmação de que o projeto vai terminar.

A "Mini Europa", como também é conhecida, inclui miniaturas exatas de alguns dos principais monumentos de todos os países-membros da União Europeia. Do Reino Unido também, mas desde o início do ano que para se visitar essa parte do parque é necessário passar por uma alfândega e alguma burocracia.