União Europeia e Marrocos vão reforçar cooperação na área da energia verde

A presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro de Marrocos anunciaram esta quarta-feira que a União Europeia (UE) e Rabat vão reforçar a cooperação em energia verde para aprofundar as suas relações bilaterais.

"Estamos a trabalhar para desenvolver a cooperação verde entre Marrocos e a União Europeia", afirmou Ursula von der Leyen, na sequência de um encontro com o primeiro-ministro marroquino, Aziz Akhannouch.

"É o primeiro (projeto) que realizamos com um país parceiro e que nos permitirá abordar conjuntamente o desenvolvimento da nossa energia verde" acrescentou a presidente da Comissão.

Numa apresentação conjunta perante os jornalistas, mas sem direito a perguntas, Von der Leyen disse que, entre os assuntos discutidos com o chefe do Governo marroquino, esteve a consolidação de uma ampla cooperação digital que "beneficiará as empresas" dos dois países.

Após o encontro, que durou cerca de uma hora, Von der Leyen destacou o papel da juventude e os esforços que serão desenvolvidos no âmbito da educação e da cultura, afirmando que vai contar com o contributo de Marrocos na preparação da nova agenda para o Mediterrâneo.

"Marrocos é um país com o qual construímos uma estreita e sólida cooperação estratégica", sublinhou Von der Leyen, destacando os laços pessoais e históricos com aquele país do Magrebe, principal parceiro da UE no continente africano.

Por seu lado, o primeiro-ministro marroquino salientou que o seu país é "um parceiro estratégico da União Europeia" e afirmou que ambos vão trabalhar em conjunto "para reforçar esta relação".

Akhannouch referiu-se ainda ao ambicioso plano de proteção social do Governo e sublinhou a sua importância para os marroquinos, sobretudo na conjuntura atual da pandemia de Covid-19.

Esta foi a primeira visita oficial da presidente da Comissão Europeia a Marrocos, que durou menos de 24 horas, tendo viajado de seguida para o Senegal, onde passará dois dias antes da cimeira entre a UE e a União Africana, agendada para os dias 17 e 18 deste mês.