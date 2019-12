União Europeia pronta para próximos passos rumo ao Brexit

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu © Aris Oikonomou/Reuters

A União Europeia (UE) declarou na quinta-feira estar "pronta para os próximos passos" rumo ao Brexit, após as eleições legislativas realizadas no Reino Unido que o primeiro-ministro britânico terá vencido com maioria absoluta.

"Estamos prontos para os próximos passos. Vamos ver se é possível que o Parlamento britânico aceite o acordo de retirada e tome uma decisão", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa conferência de imprensa no final do primeiro dia da cimeira europeia que se prolonga até esta sexta-feira.

"Se for esse o caso [numa referência ao acordo do Parlamento Britânico], estamos preparados para dar os próximos passos, com o objetivo de garantir unidade, transparência e tentar manter uma estreita cooperação com o Reino Unido", acrescentou Michel, que indicou que os líderes da UE irão abordar o Brexit.

Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que Bruxelas aguardará "os resultados finais" das eleições para felicitar o vencedor e que pretende ouvir "imediatamente" o novo primeiro-ministro.

A presidente da CE também enfatizou que o Executivo comunitário está preparado para "negociar o que é necessário" e considerou importante que, no debate agendado para hoje, o Conselho Europeu conceda o mandato para se avançar nesse sentido.

Até agora, o Parlamento britânico rejeitou três vezes o acordo de saída firmado entre a UE e o Governo britânico, o que obrigou a adiar por duas vezes a retirada do bloco comunitário, agora prevista para 31 de janeiro. Se, como apontam as sondagens à boca das urnas, o primeiro-ministro conservador Boris Johnson obtiver uma maioria absoluta, aumentam as possibilidades de o acordo ser aprovado pela Câmara dos Comuns e do Brexit ocorrer na data marcada e de maneira ordenada.

A partir daí, Bruxelas e Londres devem iniciar negociações para definir as relações entre ambos até o final de 2020, data em que termina o período de transição previsto no acordo de retirada.