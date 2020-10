União Europeia propõe "negociações intensivas" com Londres nos próximos dias

© Yves Herman/AFP

O negociador da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, revelou esta quinta-feira que propôs uma intensificação das negociações com o Reino Unido, "nas próximas duas, três semanas", para se chegar ao acordo que "todos" desejam.

"Propus à equipa britânica que negociássemos intensivamente, no pouco tempo que nos resta, para conseguirmos chegar, por volta do final do mês de outubro, ao acordo que todos desejamos", afirmou Michel Barnier.

Em conferência de imprensa após a discussão dos líderes dos 27 -- reunidos em cimeira que dura até sexta-feira -- sobre o 'Brexit', Michel Barnier revelou que voltará a dialogar com o seu homólogo britânico, David Frost, a partir de sexta-feira e que passará a próxima semana em Londres.

"A partir de segunda-feira -- e durante toda a próxima semana, fim de semana incluído, se for preciso -- estarei em Londres e, na semana a seguir, estaremos em Bruxelas", disse Barnier.

"Estamos disponíveis até ao último dia útil, tal como sempre estivemos, e queremos explorar todas as hipóteses possíveis para conseguirmos chegar a um acordo", afirmou ainda o negociador da UE.

"Há temas em que foram feitos bons progressos, e onde estamos prestes a redigir o acordo" e outros onde "há pontos de divergências", referiu Barnier, acrescentando que também "há três temas em que há uma distância muito grande entre ambas as partes" para que possa dizer que se está na perspetiva de um acordo.

"No caso da igualdade de condições entre empresas, das pescas e de governação [um mecanismo para se revolverem diferendos] vamos ter de progredir para podermos mudar a perspetiva e dirigirmo-nos para um cenário de acordo. Temos muito trabalho pela frente", referiu o negociador da UE para o Brexit.

"Queremos um acordo, mas não um acordo a todo o preço", disse Barnier, reproduzindo as palavras que já tinham sido referidas pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Michel Barnier confirma assim que as negociações com o Reino Unido manter-se-ão para lá da data limite estipulada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que tinha referido que até hoje, dia 15 de outubro, teria de se chegar a um acordo.

Nas conclusões relativamente ao 'Brexit' adotadas hoje pelo Conselho Europeu, os líderes dos 27 apelam a todos os Estados-membros "para aumentarem a preparação a todos os níveis e para todos os tipos de cenários, incluindo o de 'no-deal' [cenário em que a UE e o Reino Unido não chegariam a um acordo comercial pós-'Brexit']".

Os negociadores europeus e britânicos procuram fechar as negociações ainda no mês de outubro para que o acordo possa ser ratificado pelos parlamentos nacionais a tempo de entrar em vigor antes do fim do período de transição, que termina a 31 de dezembro.