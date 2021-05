União Europeia "toma nota" dos resultados da cimeira social. Está aprovada a "Declaração do Porto"

© LUSA

Por João Francisco Guerreiro 08 Maio, 2021 • 11:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A União Europeia já aprovou a declaração que resulta do encontro de líderes europeus no Porto, "sublinhando a importância da unidade e solidariedade europeias na luta contra a pandemia Covid-19", considerando que "os valores que definiram a resposta dos cidadãos europeus a esta crise e estão também no cerne do projeto comum e modelo social distinto".

No texto, os líderes europeus "saúdam a conferência de alto nível organizada pela Presidência Portuguesa" no âmbito da Cimeira Social do Porto e "tomam nota dos seus resultados", considerando "o Pilar Europeu dos Direitos Sociais como um elemento fundamental da recuperação".

"A sua implementação reforçará a tendência da União para uma transição digital, verde e justa", e contribuirá para alcançar uma convergência social e económica ascendente e enfrentar os desafios demográficos", subscrevem, retirando a importância da "dimensão social, do diálogo social e do envolvimento ativo dos parceiros sociais (...) no centro de uma economia social de mercado altamente competitiva".

"O nosso compromisso com a unidade e a solidariedade também significa garantir oportunidades iguais para todos e que ninguém seja deixado para trás", afirmam.

"Mais do que nunca, a Europa deve ser o continente da coesão social e da prosperidade", lê-se logo no primeiro ponto em que "reafirmam o compromisso de trabalhar por uma Europa social", que foi o tema da primeira parte da cimeira, na sexta-feira, por iniciativa da presidência portuguesa, dedicada à agenda social.

O texto alonga-se por mais 11 pontos, com destaque para o momento atual que requer "ação rápida, crítica e abrangente a nível da UE e nacional". Os governos europeus consideram que a atuação da UE "desde o início da pandemia (...) "protegeu milhões de vidas, empregos e empresas".

"O mesmo espírito de unidade e solidariedade inspirou o nosso acordo histórico de julho de 2020 sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o esforço específico de recuperação ao abrigo do [programa] NextGenerationEU", lê-se ainda, considerando no texto que "à medida que aceleramos as transições verdes e digitais, este investimento europeu maciço e as reformas associadas colocarão a União e os seus Estados-Membros firmemente no caminho da reforma para uma recuperação justa, sustentável e resiliente".

Os governos europeus dizem-se "determinados a continuar a aprofundar a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais", salientando que tal não deve pôr em causa a soberania dos Estados-Membros neste âmbito, "no devido respeito pelas respetivas competências e pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade".

Mais adiante, consideram que o passo a seguir à pandemia é dar "prioridade à proteção e à criação de empregos e à melhoria da qualidade do emprego, em que as pequenas e médias empresas (incluindo as empresas sociais) desempenham um papel fundamental".

"A implementação dos princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais será essencial para garantir a criação de mais e melhores empregos para todos no quadro de uma recuperação inclusiva", afirmam, defendendo que "a este respeito, o trabalho legislativo e não legislativo relevante deve ser realizado a nível da UE e dos Estados-Membros".

Ao mesmo tento que prometem colocar "a educação e promoção de competências no centro da ação política", a UE afirma o "empenho na redução das desigualdades, na defesa de salários justos, no combate à exclusão social e no combate à pobreza, assumindo o objetivo de combater a pobreza infantil e enfrentar os riscos de exclusão de grupos sociais particularmente vulneráveis, como os desempregados de longa duração, os idosos, pessoas com deficiência e os sem-abrigo".

Emprego e desigualdades de género

Os governos promete "intensificar os esforços para combater a discriminação e a trabalhar ativamente para eliminar as disparidades de género no emprego, nos salários e nas pensões, e para promover a igualdade e a justiça para todos os indivíduos da nossa sociedade, em conformidade com os princípios fundamentais da União Europeia e o princípio 2 do o Pilar Europeu dos Direitos Sociais".

"Daremos prioridade às ações de apoio aos jovens, que foram muito afetados pela crise do Covid-19, que afetou profundamente sua inserção no mercado de trabalho e seus planos de educação e formação", prometem.