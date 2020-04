"Única preocupação" é "salvar vidas". Diretor da OMS reage à decisão de Trump

O diretor da Organização Mundial de Saúde já reagiu à suspensão do financiamento por parte dos Estados Unidos da América, Tedros Adhanom Ghebreyesu escreveu, na rede social Twitter, que a "única preocupação" do organismo mundial de autoridade sanitária é ajudar os povos a salvar vidas durante a pandemia de Covid-19.

Nesta tarefa, refere ainda Tedros Adhanom Ghebreyesu, "não há tempo a perder".

There is no time to waste. @WHO"s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4