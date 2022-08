UNITA pede que CNE angolana "tenha coragem de assumir os seus próprios resultados"

O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior © EPA

A UNITA admite recorrer à justiça internacional porque considera que os resultados eleitorais apurados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) não batem certo com a contagem que o próprio partido fez, tendo como base as atas das 18 províncias do país.

Em declarações à CNN Portugal, o líder do partido diz que "foi feita uma fiscalização apertada e não deixámos passar nada. Temos uma série de processos que foram movidos, mas ainda temos múltiplos centros de escrutínio que ainda não concluíram o seu trabalho, mas que, até ao presente, permitem-nos concluir que há uma profunda alteração de mandatos a favor da UNITA", afirmou Adalberto Costa Júnior.

O líder da UNITA pressiona a CNE para que "tenha coragem de assumir os seus próprios resultados" e admite manifestações do povo angolano, porque é "um direito constitucional que não pode receber repressão".

Ainda assim, apela à calma e pede "responsabilidade perante o momento" que considera "delicado". "Temos noção que estamos a lidar com um partido de estado que pensa que a governação é uma herança permanente, e não é", avisa.

Em causa não está a derrota do partido, mas sim o número de mandatos atribuídos. O líder do partido do galo negro, Adalberto Costa Júnior, diz que está a recorrer a todas as instâncias judiciais com a reclamação, mas assume que, até agora, nada foi feito, nomeadamente pela Procuradoria-Geral da República, que classifica de "vergonha do país".

O líder da UNITA também referiu que só irá recorrer à justiça internacional após estar esgotada a justiça angolana.

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola aprovou a ata do resultado final das eleições numa reunião que decorreu na madrugada desta segunda-feira e na qual se apurou que o MPLA arrecadou mais de metade dos votos reclamados.

Dos 11.153 votos reclamados, 7925 foram considerados válidos. Destes, foram atribuídos 4360 ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e 2935 à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) com os restantes a serem distribuídos pelos outros partidos.

Carlos Rosado de Carvalho, jornalista e professor da Universidade Católica de Angola, considera que a revisão destes votos não terá impacto nos resultados provisórios, que apontam a vitória do MPLA, com 51,07% dos votos, seguido da UNITA, com 44,05%.