Universidade chinesa dá uma semana de férias para que os estudantes se possam apaixonar

© Martin Bureau/AFP

Por Carolina Rico 03 Abril, 2023 • 10:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma universidade chinesa deu aos seus estudantes uma semana extra de férias para que os jovens possam viajar, usufruir da primavera e apaixonar-se.

Os alunos das nove faculdades da universidade vocacional Mianyang Flying não vão ter aulas entre os dias 1 e 7 de abril. Em vez disso, devem "aprender a amar a natureza, a amar a vida e a aproveitar o amor", apela o diretor da escola, Liang Guohui, citado pelo jornal da liga juvenil do Partido Comunista chinês, o China Youth Daily.

Desde 2019 que esta universidade faz uma pausa para férias durante a primavera, mas o mote desde ano coloca um ênfase especial no romance: "aproveitem as flores, vão apaixonar-se".

No entanto, há trabalhos de casa para fazer: os estudantes devem escrever um diário que relate o seu crescimento pessoal nestes dias e gravar vídeos das suas viagens, que vão compor uma exposição no regresso às aulas.

O anúncio da universidade Mianyang Flying tornou-se viral na rede social chinesa Weibo, com muitos utilizadores a apelar a mais universidades que sigam o exemplo numa altura em que, pela primeira vez em várias décadas, o número de mortes superou o número de nascimento da China.

Depois da política do filho único que vigorou entre 1980 e 2015, em 2021 as autoridades alargaram o limite para três filhos, mas os casais jovens mostraram-se relutantes em expandir a família durante a pandemia. Os salários baixos, custos das creches e desigualdade de género são outros motivos apontados para o decréscimo da natalidade no país.