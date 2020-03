Universidade de Wuhan. "A mais bonita da China!"

João Pedrosa em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Por João Pedrosa 03 Março, 2020 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O surto do novo coronavírus afetou fortemente, e continuará a afetar a curto prazo, a Universidade de Wuhan, e a vida dos seus docentes e estudantes. Saliente-se que dez por cento da população de Wuhan são estudantes universitários, muito deles vindos de todos os cantos do mundo. Ou seja, existe mais de um milhão de estudantes a frequentar a Universidade de Wuhan.

A sua fundação remonta à data de 1893, quando Zhang Zhidong, o governador das províncias de Hubei e de Hunan no final da Dinastia Qing, criou o Instituto Ziqiang. Este instituto mudou várias vezes de nome durante o seu processo de evolução até ter a designação oficial de "Universidade Nacional de Wuhan".

Esta está no topo da lista das universidades mais abrangentes, em termos de estudo, da China moderna. Até final de 1946 era constituída por 6 faculdades de arte, direito, ciências, engenharia, agricultura e medicina. No século passado, a Universidade de Wuhan procedeu à construção de um elegante complexo arquitetónico onde foram combinados os estilos oriental e ocidental. Tal mereceu-lhe a designação de "A Universidade mais bonita da China".

O seu conhecimento centenário humanista é sintetizado através do lema: "Autoaperfeiçoamento, Perseverança, Busca da Verdade e Inovação". Desde o seu início cultivou uma enorme quantidade de talentos profissionais nas mais variadas ocupações e tem uma forte representação entre os membros das Academias Chinesas de Ciências e de Engenharia.

Nos últimos anos os seus programas de cooperação nacional e internacional têm sido florescentes, envolvendo mais de 415 universidades e institutos de investigação.

A Universidade de Wuhan tem envidado todos os esforços para ser reconhecida a nível mundial como uma Universidade de Investigação abrangente quer seja no plano nacional ou no plano internacional. De forma a compensar os estragos provocados pelo surto, as autoridades chinesas fizeram saber que o país adotará medidas especiais para ajudar os graduados das universidades da província de Hubei no que diz respeito a empregos e formação.

Estas e os seus estudantes terão tratamento privilegiado no ingresso em estudos de pós-graduação, bem como em programas de recrutamento financiados pelo governo. As autoridades educacionais também estão a organizar feiras especiais de emprego online para estes estudantes e vão desenvolver esforços junto dos empregadores para que prolonguem os períodos de recrutamento.

Estou certo que a Universidade de Wuhan retomará em breve o seu caminho na busca da verdade e do conhecimento.

fonte: sítio da "Universidade de Wuhan"

João Pedrosa em Wuhan (3 de março de 2020, # Historias de Wuhan)