Pelo menos 11 mortos e dezenas de feridos após bombardeamento russo em Chernihiv

A Rússia bombardeou o centro de Chernihiv, no norte da Ucrânia, causando vários mortos e feridos, confirmou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois de as autoridades locais terem apontado para um ataque com um míssil balístico.

"Um míssil russo atingiu o centro da cidade na nossa Chernihiv", escreveu o chefe de estado ucraniano na aplicação Telegram, continuando: "Uma praça, a universidade politécnica, um teatro. Um sábado normal que a Rússia transformou num dia de dor e perda. Há mortos, há feridos".



A informação do ataque tinha sido avançada hoje de manhã pelo governador da região de Chernihiv, Vyacheslav Chaus, na mesma aplicação, na qual apontou para a existência de um míssil balístico e apelou às pessoas para se manterem abrigadas.