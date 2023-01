Urso polar mata mulher e criança depois de perseguir várias pessoas no Alasca

O animal acabou por ser baleado e morto durante o ataque à mãe e filho © Olivier Morin/AFP

Uma mulher e um rapaz foram mortos, na terça-feira, por um urso polar que já tinha perseguido vários habitantes de uma pequena e remota comunidade no Alasca, revelaram as autoridades locais. O animal acabou por ser baleado e morto por um residente durante o ataque às duas vítimas.

O diretor de comunicações do Departamento de Segurança Pública do Alasca, Austin McDaniel, revelou que as vítimas são Summer Myomick, de 24 anos, e Clyde Ongtowasruk, de um ano. Na sequência deste ataque, os soldados locais e o Departamento de Pesca e Caça do Alasca resolveram viajar até ao local, na Ilha do Príncipe de Gales, para vigiar o comportamento dos ursos polares, mas a meteorologia ainda não permitiu que chegassem ao destino.

"As más condições climatéricas na região e a falta de iluminação das pistas de aterragem na Ilha do Príncipe de Gales impediram as tropas e o pessoal do Departamento de Pesca e Caça do Alasca de chegar", disse McDaniel na quarta-feira, citado pela CNN Internacional.