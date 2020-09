Ursula von der Leyen espera trabalhar com Durão Barroso para garantir vacinas a todos

Ursula von der Leyen saudou Durão Barroso pela nomeação para presidente da Aliança Global para as Vacinas © EPA

Por Lusa 29 Setembro, 2020 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Comissão Europeia saudou esta terça-feira a nomeação de Durão Barroso como presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI) e disse esperar que possam trabalhar conjuntamente para garantir o acesso a vacinas em qualquer parte do mundo.

Numa mensagem colocada na rede social Twitter, Ursula von der Leyen considera a GAVI um parceiro crucial na resposta global à pandemia de Covid-19 e afirma que espera vir a "trabalhar em conjunto para garantir o acesso a vacinas seguras e eficazes para todos os que delas necessitam, em qualquer parte do mundo".

I welcome José Manuel Barroso"s appointment as chair of @gavi, the Vaccine alliance - a crucial partner in the coronavirus #GlobalResponse.



I look forward to working together to ensure access to safe and effective vaccines for everyone who needs them, everywhere on Earth. - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2020

A nomeação do ex-primeiro-ministro português e ex-presidente da Comissão Europeia foi aprovada esta terça-feira de forma unânime pelo Conselho de Administração da GAVI, numa reunião realizada em Genebra, de acordo com um comunicado da organização.

Durão Barroso iniciará funções como presidente do Conselho de Administração da GAVI em janeiro de 2021, substituindo a economista e antiga ministra das Finanças da Nigéria Ngozi Okonjo-Iweala, cujo mandato termina em dezembro deste ano. O cargo não é remunerado.

A GAVI é uma parceria público-privada que ajuda a vacinar metade das crianças do mundo contra algumas das doenças mais mortíferas. Desde a sua criação em 2000, a GAVI ajudou a imunizar mais de 760 milhões de crianças, evitando, assim, mais de 13 milhões de mortes, e reduzindo para metade a mortalidade infantil em 73 países em desenvolvimento.

A organização reúne governos tanto de países em desenvolvimento como de doadores, a Organização Mundial de Saúde, a UNICEF, o Banco Mundial, a indústria de vacinas, agências técnicas, a sociedade civil, a Fundação Bill & Melinda Gates e outros parceiros do setor privado.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19