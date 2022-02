As máscaras também deixam ser necessárias nos recreios das escolas, ao ar livre © Josep Lago/AFP

Por Joana Rei 10 Fevereiro, 2022 • 10:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir desta quinta-feira usar máscara ao ar livre deixa de ser obrigatório em Espanha. As máscaras só serão necessárias no exterior em eventos multitudinários em que os assistentes possam estar em pé ou que, estando sentados, não seja possível manter a distância.

As máscaras também deixam ser necessárias nos recreios das escolas, ao ar livre, mas o Ministério da Saúde recomenda que os cidadãos continuem a usá-las quando houver aglomerações onde não seja possível manter a distância de segurança. Mantém-se a obrigação de as utilizar em todos os espaços fechados.

Depois de dois anos de pandemia, os cidadãos acusam algum cansaço e saúdam a medida. "Parece-me bem, porque já era muito tempo e se há espaço, ao ar livre, não percebo a necessidade de usar a máscara", considera Mario, de 28 anos. Ao lado, Ana, de 28 também, diz que vai continuar a usá-la "quando houver muita gente".

Ouça a reportagem 00:00 00:00

A maioria considera que os cidadãos têm informação necessária para atuarem com responsabilidade e espera que, com a taxa de vacinação do país, a normalidade regresse em breve. "Afinal, as pessoas têm de ser responsáveis e proteger-se a si próprias e aos outros. Desde que as pessoas continuem a usar as máscaras quando há perigo, acho bem que já não seja obrigatória ao ar livre", explica José, de 46 anos.

"Disseram-nos sempre que o perigo estava nos espaços fechados", lembra Sara, de 22 anos. "E, com tanta gente vacinada, acho que tem muito mais sentido usá-las só no interior do que a restrição anterior de as usar ao ar livre. Tendo já as três doses da vacina, não há muito mais a fazer, temos de tratar o coronavírus como uma gripe".

Depois de um verão e parte do outono sem máscaras ao ar livre, a medida voltou a ser tomada em dezembro, a pedido das comunidades autónomas, devido ao aumento de contágios pela variante Ómicron e a proximidade do período de festas natalícias. Agora, que a sexta vaga parece estar em fase decrescente, o Governo revogou a norma.

Esta quarta-feira Espanha registou 62.839 casos e 282 mortes. A incidência baixou 200 pontos e situou-se nos 1.692 casos por 100.000 habitantes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19