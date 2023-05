"Uso abusivo da tecnologia." Polícia chinesa vigia telemóveis de minorias muçulmanas em Xinjiang

Os arquivos são detetados por duas aplicações que as autoridades exigiram que os residentes instalassem © Mark R. Cristino/EPA (arquivo)

Por Lusa 05 Maio, 2023 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma organização de direitos humanos acusou esta sexta-feira a polícia chinesa de vigiar os telemóveis de pessoas de minorias étnicas de origem muçulmana na província de Xinjiang, que podem ser interrogados apenas por terem determinados ficheiros guardados.

Segundo o relatório do Observatório dos Direitos Humanos (ODH), os membros das minorias étnicas chinesas de origem muçulmana uigur e cazaque vão poder ser sujeitos a interrogatório policial apenas por armazenarem o Alcorão, o livro sagrado do Islão, no telemóvel, um entre perto de 50 mil arquivos multimédia de uma lista compilada pelas autoridades chinesas.

A elaboração desta lista é "outro exemplo" do "uso abusivo da tecnologia de vigilância da China em Xinjiang", apontou a organização não governamental.

Os arquivos são automaticamente detetados por duas aplicações que as autoridades exigiram que os residentes da capital de Xinjiang, Urumqi, instalassem nos seus telemóveis, de acordo com Maya Wang, diretora interina do ODH para a Ásia.

"Essencialmente, estas aplicações estão a verificar esta lista - a lista principal - bem como a monitorizar outras informações", disse Wang, citada pela Radio Free Asia.

Os dados recolhidos pelas apps - designadas Jing Wang Wei Shi e Feng Cai - e a lista principal examinada pelo ODH encaixam-se em outros sistemas de vigilância de Xinjiang, que Wang descreveu como "multidimensionais" e que incluem pontos de controlo e de coleção de dados biométricos do Governo chinês.

"O Observatório de Direitos Humanos levantou repetidamente preocupações sobre a abordagem da China para combater atos que classifica como terroristas e extremistas", disse o grupo no comunicado, emitido na quarta-feira.

"A lei de contraterrorismo da China define terrorismo e extremismo de uma maneira excessivamente ampla e vaga que facilita processos, privação de liberdade e outras restrições para atos que não têm a intenção de causar morte ou danos físicos graves por motivos políticos, religiosos ou ideológicos", lê-se na mesma nota.

A lista principal de arquivos multimédia faz parte de um grande banco de dados com mais de 1600 tabelas de dados de Xinjiang a que o portal The Intercept teve acesso, em 2019, concluindo que a polícia de Urumqi realizou vigilância e prisões entre 2015 e 2019 com base em informações encontradas no banco de dados.

A lista examinada pelo ODH foi localizada numa parte diferente do mesmo banco de dados e não foi relatada ou analisada anteriormente, disse o grupo.

O ODH também descobriu que, durante nove meses, entre 2017 e 2018, a polícia realizou quase 11 milhões de buscas a 1,2 milhão de telemóveis em Urumqi.

A análise da organização encontrou arquivos de fotos, áudio e vídeo que contêm conteúdo violento, "mas também outro material que não tem ligação evidente a atos de violência", incluindo material religioso comum, disse o grupo.

O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas deve iniciar uma investigação e os governos devem identificar as empresas de tecnologia que gerem este aparelho de vigilância e agir para acabar com o seu envolvimento, disse a organização não governamental, em comunicado.

"Acho que o que acontece em Xinjiang é muito importante para o futuro da China, mas também para como os governos usarão estes sistemas", disse Wang.