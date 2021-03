Uso de máscara obrigatório em Espanha mesmo nas praias e piscinas

© Richard Wainwright/EPA

O governo espanhol determinou o uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos fechados ou ao ar livre, incluindo praias e piscinas, mesmo que exista espaço para manter a distância física.

Até agora, as máscaras só eram obrigatórias em espaços exteriores quando a distância em relação a outras pessoas era inferior a um metro e meio, embora existissem vários regulamentos regionais.

O novo regulamento, designado "decreto da nova normalidade", prevê ainda a obrigatoriedade do uso de máscara em praias e piscinas, que no verão do ano passado escaparam a esta medida em algumas regiões autónomas, escreve o diário La Vanguardia.

Segundo a lei publicada esta segunda-feira Diário Oficial do Estado (equivalente ao Diário da República em Portugal), o uso de máscara só não é exigido a crianças com menos de seis anos ou durante a prática de exercício físico ou desportos individuais em espaços exteriores.

São ainda exceção à regra "pessoas que apresentem algum tipo de doença ou dificuldade respiratória que possa ser agravada pelo uso da máscara", que não tenham autonomia para a retirar devido a uma deficiência física ou que "apresentam alterações comportamentais que inviabilizam o seu uso ".

