Máscara obrigatória nos transportes de Londres, apesar do levantamento de restrições

Entrada de estação do metro, em Londres

Por Rita Carvalho Pereira com Cristina Lai Men 14 Julho, 2021

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Usar máscara nos transportes públicos vai continuar a ser obrigatório em Londres, apesar de o Reino Unido avançar com o levantamento das restrições impostas devido à pandemia de Covid-19 na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito, esta manhã, pelo presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan.

Apesar de o Governo de Boris Johnson ter decidido acabar com as medidas restritivas de proteção contra a Covid-19, a autarquia da capital não está disposta a permitir que os cidadãos circulem nos transportes públicos sem proteção.

"Enquanto o vírus estiver connosco e estivermos preocupados com a sua transmissão, [o uso de máscara] será obrigatório", declarou Sadiq Khan.

"Sabemos, pelos próprios conselheiros do Governo e pela Organização Mundial da Saúde, que usar uma máscara a cobrir a cara em espaços fechados reduz a transmissão do vírus. Leva a uma maior segurança e a uma maior confiança da população", justificou.

"A minha máscara protege-te, a tua máscara protege-me a mim", recordou o autarca de Londres, na sua página oficial de Twitter.

BREAKING: Face coverings will remain compulsory on @TfL.



The wearing of face coverings helps reduce the spread of Covid, and crucially gives Londoners confidence to travel - vital to our economic recovery.



My mask protects you, your mask protects me.https://t.co/p26mPrF82F - Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 14, 2021

Assim, quem não usar máscara será impedido de viajar nos transportes públicos da capital britânica. Quem estiver a bordo sem o instrumento de proteção será convidado a sair, salvo exceções de cidadãos isentos por motivos especiais.

O uso de máscaras de proteção nos transportes públicos tornou-se obrigatório no país no último ano, devido à disseminação do coronavírus.

