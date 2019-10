Usou tinta e lentes de contato escuras para conseguir emprego. Foi descoberto

Lucas Soares Fontes já tinha conseguido entrar na universidade recorrendo à mesma estratégia © Reprodução: Globo

Por João Almeida Moreira, correspondente em São Paulo 24 Outubro, 2019 • 12:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lucas Soares Fontes queria, por tudo, um lugar no Instituto Nacional do Seguro Social, equivalente à Segurança Social portuguesa. Por isso, concorreu à posição de técnico daquele organismo, na cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais, fazendo uso de todas as prerrogativas legais à sua disposição.

Pub Pub

Como era negro, tentou aceder ao processo de quotas - um mecanismo do estado brasileiro que visa compensar pessoas com aquele tom de pele por séculos de discriminação.

Pub Pub

Lucas tinha, portanto, tudo para obter aquele posto de técnico da segurança social - frequência universitária na Universidade de Juiz de Fora, cidade vizinha a Além Paraíba, e na Universidade do Rio de Janeiro (às quais concorrera também como beneficiário da quota para negros) e a cor da pele. Por isso, ganhou, sem surpresa, a vaga do emprego.

Sucede que a segunda classificada, de pele branca, não ficou convencida e fez uma denúncia à polícia com base numa informação anónima que recebera. A polícia investigou e deu-lhe razão.

Não é que, afinal, Lucas é branco e até tem olhos claros? Nas fotos com que concorreu ao cargo, assim como às universidades citadas, pintara o rosto com tinha castanha e usara lentes de contacto escuras.

O acusado recusou-se a comparecer perante a polícia e alegou que não, que as lentes de contanto falsas eram as azuis, que usava por motivos estéticos, e não as castanhas. Sobre o facto de aparecer branco como a cal na foto da carta de condução não encontrou justificação. E ficou sem a vaga.