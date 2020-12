Vacina da Moderna contra a Covid-19 "aprovada de forma esmagadora" nos EUA

© AFP

Por Sara Beatriz Monteiro 18 Dezembro, 2020 • 13:11

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, garante que vacina da Moderna contra a Covid-19 foi "aprovada de forma esmagadora" nos Estados Unidos da América. A informação foi avançada na conta de Twitter de Donald Trump.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

Donald Trump adianta ainda que a distribuição vai começar "de imediato" e avisa a Europa de que "as vacinas estão a caminho".

Europe and other parts of the World being hit hard by the China Virus - Germany, France, Spain and Italy, in particular. The vaccines are on their way!!! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

A decisão da Food and Drug Administration (FDA) sobre a vacina era esperada para esta sexta-feira, um dia depois de um comité de especialistas recomendar a sua aprovação.