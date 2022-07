Vacina da Novavax contra a Covid-19 autorizada em adultos nos Estados Unidos

© Justin Tallis/AFP

Por Lusa 14 Julho, 2022 • 06:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência norte-americana do Medicamento (FDA) autorizou esta quarta-feira a vacina contra a Covid-19 da Novavax, para adultos com 18 anos ou mais, fornecendo uma opção adicional para a vacinação nos Estados Unidos, que procura conter as infeções.

A vacina produzida por esta empresa norte-americana já está disponível em dezenas de outros países, noticia a agência France-Presse (AFP).

Nos Estados Unidos, por outro lado, apenas três vacinas contra a Covid-19 estavam atualmente autorizadas, as da Pfizer e Moderna, que usam o RNA mensageiro, e a da Johnson & Johnson.

No entanto, o acesso a esta última fórmula tem sido limitado devido a um risco aumentado de trombose grave.

A autorização de emergência da vacina Novavax vai "oferecer outra opção aos adultos norte-americanos que ainda não receberam uma vacina contra a Covid-19", realçou Robert Califf, responsável da agência, citado em comunicado.

Administrada em duas doses com três semanas de intervalo, esta fórmula utiliza uma técnica mais tradicional que o RNA mensageiro, que tem sido alvo de muitas teorias da conspiração, embora tenha se mostrado muito seguro.

A vacina Novavax contém um componente do vírus que desencadeia uma resposta imunitária, semelhante às vacinas contra a meningite meningocócica ou hepatite B.

Nos ensaios clínicos, realizados em vários milhares de pessoas nos Estados Unidos e México, verificou-se que era 90% eficaz contra casos sintomáticos de Covid-19.

Este número deve ser, no entanto, colocado em perspetiva, pois estes ensaios foram realizados antes das variantes Delta e Ómicron.

"Os norte-americanos podem ter certeza de que esta vacina, como todas as outras vacinas usadas nos Estados Unidos, passou pela rigorosa e abrangente revisão científica da FDA", assegurou Peter Marks, alto funcionário da agência.

A taxa de vacinação da população adulta está estagnada em torno dos 77% nos Estados Unidos.

O governo dos EUA anunciou esta semana que comprou 3,2 milhões de doses da vacina da Novavax, antecipando a decisão da FDA.

A Casa Branca apelou esta terça-feira à população para que tenha cuidados renovados com a Covid-19, sublinhando a importância da vacinação com a dose de reforço, devido à disseminação de duas novas variantes altamente transmissíveis no país.

As novas variantes, BA.4 e BA.5, são ramificações da Ómicron, responsável por praticamente todos os casos de Covid-19 nos EUA, e são ainda mais contagiosas do que as antecessoras.

Os especialistas de saúde da Casa Branca destacaram a importância de receber doses de reforço, mesmo para aqueles que foram infetados recentemente.

O principal especialista em doenças infecciosas do país, Anthony Fauci, realçou que, embora as novas variantes sejam preocupantes, com reforços, máscaras em espaços fechados e tratamentos, o país tem as ferramentas para evitar que sejam disruptivas.

Todos os norte-americanos com 5 ou mais anos devem receber a dose de reforço cinco meses após completarem o esquema vacinal primário, segundo os CDC.

Aqueles com 50 ou mais anos, ou os imunodepressivos, devem receber um segundo reforço quatro meses após o primeiro.

De acordo com os CDC, dezenas de milhões de norte-americanos elegíveis não receberam o primeiro reforço e, daqueles com mais de 50 anos que receberam o seu primeiro reforço, apenas 28% receberam o segundo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19