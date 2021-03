Vacina da Pfizer pode ser menos eficaz em pessoas obesas

Vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 © Song Kyung-Seok/AFP

A vacina da Pfizer contra a Covid-19 pode ser menos eficaz em pessoas com obesidade. A conclusão é de um estudo recente, feito por investigadores italianos, que analisaram os efeitos da vacina em profissionais de saúde.

De acordo com a investigação dos cientistas italianos, os profissionais de saúde com obesidade desenvolveram apenas metade dos anticorpos desenvolvidos pelos profissionais de saúde com um peso saudável, após a toma da segunda dose da vacina.

Os cientistas do Istituti Fisioterapici Ospitalieri, em Roma, analisaram a resposta de anticorpos em 248 profissionais de saúde, sete dias após a administração das duas doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Mais de 99% desenvolveram anticorpos, mas aqueles que sofrem de excesso de peso tiveram uma resposta mais fraca.

Embora seja cedo para traduzir estes resultados em termos de êxito da vacina, trata-se de um indicador de que as pessoas com obesidade podem vir a necessitar de uma terceira dose da vacina da Pfizer, para receberem a proteção adequada contra o coronavírus.

Estudos anteriores já haviam sugerido que a obesidade aumenta em muito o risco de hospitalização e até de morte por Covid-19. A obesidade está, frequentemente, associada a outro tipo de doenças de risco, como problemas cardiovasculares e diabetes, que podem dificultar o combate contra infeções e diminuir a resposta imunitária.

As conclusões deste novo estudo vão ao encontro das evidências científicas que já mostravam que a vacina da gripe, por exemplo, é até 50% menos eficaz em pessoas com excesso de peso. O caso pode ser o mesmo no que toca à vacina da Covid-19.

Citado pelo jornal The Guardian, Aldo Venuti, um dos responsáveis pelo estudo, sublinha que, "uma vez que a obesidade é um grande fator de risco para a mortalidade dos doentes com Covid-19, é necessário um plano eficiente de vacinação para este subgrupo".

"Estes dados podem ter implicações importantes no desenvolvimento de estratégias de vacinação contra a Covid-19, particularmente nas pessoas obesas. Se estes resultados se confirmarem em estudos de escala maior, pode ser preciso avaliar a opção de aplicar uma terceira dose ou uma dose mais forte da vacina a esta população", adianta,

A obesidade é uma patologia em que o excesso de gordura corporal acumulada pode afetar a saúde. Verifica-se em pessoas com um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30. O IMC calcula-se através da divisão do peso da pessoa (em quilogramas) pela multiplicação da altura por si mesma (em metros): IMC = peso/(altura x altura).

