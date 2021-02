Vacina da Pfizer/BioNTech pode ser armazenada a temperaturas mais altas

© Carlos Barroso/Lusa (arquivo)

Por TSF com agências 19 Fevereiro, 2021 • 17:08

A farmacêutica alemã BioNTech da e a parceira norte-americana Pfizer revelaram, esta sexta-feira, que a vacina por elas produzida contra o coronavírus pode suportar temperaturas mais quentes do que se pensava inicialmente, simplificando potencialmente a complexa logística de armazenamento e distribuição até aqui aplicada.

As empresas já pediram ao regulador norte-americano - US Food and Drug Administration (FDA) que permita o armazenamento, até duas semanas, da vacina a temperaturas entre os 25 e os 15 graus Celsius negativos, temperaturas encontradas em congeladores e frigoríficos farmacêuticos comuns. De acordo com as directrizes atuais, a vacina BioNTech/Pfizer precisa de ser armazenada a uma temperatura de 80º a 60ºC negativos até cinco dias antes da utilização, um processo que requer recipientes especiais para expedição e gelo seco para armazenamento.

"Se aprovada, esta nova opção de armazenamento oferecerá às farmácias e centros de vacinação maior flexibilidade na forma como gerem o seu fornecimento de vacinas", escreve Albert Bourla, CEO da Pfizer, num comunicado.

A vacina BioNTech/Pfizer, baseada na nova tecnologia mRNA, foi a primeira vacina contra a Covid-19 a ser aprovada no Ocidente no final do ano passado.