Vacina de dose única da Johnson & Johnson considerada eficaz pelos EUA

© Justin Tallis/AFP

Por Lusa 24 Fevereiro, 2021 • 15:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a Covid-19 foi considerada eficaz pela Agência Americana dos Medicamentos, segundo documentos divulgados dois dias antes da reunião do comité consultivo para examinar a utilização de emergência nos EUA.

A eficácia da vacina é de 85,9% contra as formas graves da doença nos Estados Unidos e é igualmente eficaz contra essas formas graves em 81,7% na África do Sul e 87,6% no Brasil, noticia a Agência France Presse (AFP).

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortes no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.