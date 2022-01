Vacina e infeção por Covid-19 resultam em "super imunidade"

© AFP

Por Lusa/TSF 25 Janeiro, 2022 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As pessoas com infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e que estão vacinadas adquirem uma "super imunidade" que é muito superior à proteção imunológica de quem apenas recebeu a vacina, sugere um estudo divulgado esta terça-feira.

"A resposta imunitária medida no soro sanguíneo revelou anticorpos mais abundantes e mais eficazes do que a imunidade gerada apenas pela vacinação", indicam as conclusões da investigação da Oregon Health & Science University (OHSU), dos Estados Unidos, hoje publicadas na revista Science Immunology.

O estudo foi realizado antes do surgimento da variante Ómicron do SARS-CoV-2, mas os investigadores esperam que as respostas imunes híbridas sejam semelhantes com a nova variante considerada altamente transmissível.

"Não faz diferença se uma pessoa é infetada e depois vacinada ou se é vacinada e depois infetada. Nos dois casos, obterá uma resposta imunológica muito robusta -- incrivelmente alta", assegurou Fikadu Tafesse, coautor do estudo e professor de microbiologia molecular e imunologia na OHSU, citado num comunicado da universidade.

A pesquisa envolveu um total de 104 pessoas vacinadas contra a Covid-19 e divididas por três grupos: 42 vacinados sem infeção, 31 vacinados após uma infeção e outros 31 que ficaram infetados depois da vacinação.

Com os participantes no estudo controlados por idade, sexo e tempo de vacinação e infeção, os investigadores recolheram amostras de sangue de cada participante que foram expostas a três variantes do vírus SARS-CoV-2 vivo em ambiente de laboratório.

Os especialistas do OHSU chegaram à conclusão de que os dois grupos com "imunidade híbrida" -- infetados e vacinados - geraram maiores níveis de imunidade em comparação com o grupo que foi vacinado sem infeção.

"É expectável que, neste momento, muitas pessoas vacinadas acabem infetadas e, portanto, com uma forma de imunidade híbrida", avançou Bill Messer professor de imunologia e de doenças infecciosas na OHSU, também citado no comunicado.

Para Marcel Curlin, especialista de infecciologia na instituição norte-americana, a imunidade conferida pela infeção natural "é variável" de pessoa para pessoa, mas, quando combinada com a vacinação, "quase sempre fornece respostas muito fortes".

"Esses resultados apontam para um momento em que o SARS-CoV-2 pode tornar-se uma infeção endémica leve, como uma infeção sazonal do trato respiratório, em vez de uma pandemia", salientou Marcel Curlin.

A Covid-19 provocou 5.593.747 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.