Vacina italiana começa a ser testada em humanos a 24 de agosto

Os primeiros resultados dos ensaios pré-clínicos evidenciaram uma forte resposta imunitária © François Walschaerts/AFP

Por Lusa 07 Agosto, 2020 • 19:56

Uma vacina italiana contra o novo coronavírus vai começar a ser testada em humanos a partir de 24 de agosto no Instituto Nacional de Doenças Infeciosas Lazzaro Spallanzani, em Roma, que procura 90 voluntários.

Criada, produzida e patenteada pela empresa de biotecnologia ReiThera, a vacina já foi submetida a testes pré-clínicos in vitro e em animais, e o diretor médico do instituto sediado na capital de Itália, Francesco Vaia, assumiu ter a "sensação" de estar perante o "início do fim" da batalha contra a pandemia de Covid-19 naquele país.

"É uma emoção intensa. Hoje temos a sensação de estar no início do fim desta batalha amarga e dura que todos os italianos estão a travar há algum tempo", comentou o responsável.

Os primeiros resultados dos ensaios pré-clínicos evidenciaram uma forte resposta imunitária e um bom perfil de segurança da vacina, anunciou a região administrativa de Lácio, que tem Roma como capital e que financiou a vacina com 5 milhões de euros.

Já o Ministério da Universidade e Investigação atribuiu ao projeto três milhões de euros, e o seu líder, Gaetano Manfredi, aplaudiu o início dos testes como exemplo de "uma Itália que trabalha em equipa para o bem de todos os cidadãos".

Os voluntários podem inscrever-se para os testes clínicos da vacina a partir de segunda-feira, sendo submetidos a exames médicos para comprovar a sua aptidão.

O grupo de 90 pessoas escolhidas vai ser dividido em dois grupos de 45, segundo a faixa etária: um vai incluir as pessoas entre os 18 e os 55 anos e o outro as que têm entre 65 e 85 anos.

Os grupos vão ser posteriormente divididos em três subgrupos de 15 pessoas, com cada uma delas a receber uma dose diferente da vacina durante a primeira fase de testes.

Os pacientes vão ser alvo de sete ações de controlo num intervalo de 24 semanas. Se os resultados da primeira fase forem positivos, a segunda fase pode começar no outono com um maior número de voluntários, tanto em Itália, como em outros países.

A Itália é o segundo país com mais mortes por Covid-19 na Europa (35 187 óbitos), atrás do Reino Unido (46 413), e o quarto do continente com mais casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (mais de 249 mil), após a França (mais de 331 mil), o Reino Unido (mais de 308 mil) e a Espanha (mais de 309 mil).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.