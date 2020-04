"Vacina pode ser a única ferramenta para mundo regressar à normalidade"

O secretário-geral da ONU, António Guterres © Fabrice Coffrini/AFP

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou na quarta-feira que "uma vacina segura e eficaz pode ser a única ferramenta que permite o retorno do mundo a um sentimento de normalidade" na sequência da pandemia de covid-19.

Numa videoconferência com representantes de cerca de 50 países africanos membros da organização, Guterres admitiu que tal vacina "pouparia milhões de vidas e milhares de milhões de dólares".

Por isso, apelou para a aceleração do desenvolvimento de uma vacina de acesso "universal", que permita "controlar a pandemia" do novo coronavírus, e revelou-se esperançado de que a mesma possa estar disponível antes do fim do ano.

"Precisamos de um esforço ambicioso e uma abordagem harmonizada, integrada e otimizada para maximizar a velocidade e a escala necessárias para o desenvolvimento universal de tal vacina até ao final de 2020", insistiu o secretário-geral da ONU.

Guterres revelou ainda que foram já angariados "cerca de 20%" dos dois mil milhões de dólares em donativos necessários para implementar um vasto programa humanitário de resposta à pandemia por parte da ONU, verba para a qual tinha apelado em 25 de março.

Desde o início da pandemia, a ONU equipou 47 países africanos com testes para a covid-19, graças à Organização Mundial da Saúde, referiu o secretário-geral, que elogiou ainda os esforços de vários governos africanos para mitigar as consequências da pandemia.

Entre os exemplos enumerados, António Guterres apontou o apoio alimentar proporcionado por Cabo Verde, país africano de língua oficial portuguesa.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 131 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

Segundo os dados mais recentes, o continente africano regista 874 mortos e um total de 16.285 infetados.