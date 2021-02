Vacinação atrasada em Angola. Primeiras doses devem chegar no final de março

© LUSA

Angola espera que as primeiras vacinas contra a Covid- 19 cheguem ao país no final de março, início de abril. Jeremias António, um pediatra angolano e mestre em saúde pública, conta à TSF que o inicio da vacinação já está atrasado.

"O nosso plano deveria dar início de vacinação agora em fevereiro, dia 15, mas estamos a ter muitas dificuldades na aquisição de vacinas. As vacinas que vamos agora utilizar serão da Johnson and Johnson, que estão a ser produzidas na África do Sul, e depois é que vamos ver se seremos beneficiados em que quantidades pelo mecanismo Covax", sustenta.

O plano de vacinação em Angola já está definido e na primeira etapa 20% da população será vacinada: " Serão 95% das pessoas com mais de 40 anos e, depois, 100% de pessoal de saúde e pessoal de outras áreas com elevado risco de exposição. Rondará em torno de 6.419.534 pessoas", explica Jeremias António.

Portugal anunciou esta quinta-feira que vai enviar para os PALOP e Timor Leste 5% das vacinas que comprar.

Jeremias António conta que a notícia foi recebida com surpresa em Angola: "Não contávamos que pudesse haver esse gesto por parte de Portugal, porque sabemos que a situação está um pouco mais complexa do que aqui."

Desde final de novembro do ano passado que a Covid-19 está a desacelerar em Angola. No país o sistema de saúde nunca esteve sob pressão.

