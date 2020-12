Vacinação na União Europeia arranca entre 27 e 29 de dezembro

© AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou, através de uma publicação no Twitter, que a vacinação na Europa arranca nos dias 27, 28 e 29 de dezembro.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Esta quarta-feira, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu que os 27 estados-membros da União Europeia (UE) podem "começar no mesmo dia" as campanhas de vacinação face ao vírus responsável pela pandemia de covid-19, depois de aprovada a vacina desenvolvida pelo fabricante norte-americano de medicamentos Pfizer e pela empresa germânica BioNTech.

Depois de ter agendado inicialmente a aprovação da vacina para 29 de dezembro, a Agência Europeia do Medicamento anunciou, na terça-feira, que iria tomar essa decisão em 21 de dezembro.

