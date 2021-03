Vacinas, confrontos na Catalunha, política à francesa e poderes americanos

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

"Nunca fui ao médico, mas quero a vacina"... 86 anos, Alberto Nuñez, habitante de Sedes, Narón, está na capa do Voz da Galiza, exemplo de quem espera pela vacina numa região onde os contágios diários baixam num mês de 1300 para pouco mais de 200.

No El País, "Os polícias pedem amparo ante a violência em Barcelona"... Os sindicatos policiais reclamam apoio político e mais meios perante o que a Generalitat (ou seja, o governo regional catalão) reconhece que é violência pura, desbocada e inaudita...

No El periódico da Catalunha, "a frente empresarial e política contra a violência urbana"... Todos os partidos, menos a CUP, Candidatura de Unidade Popular, condenam os protestos depois de quase duas semanas de tumultos...

Já o El Periódico da Extremadura fala de outro problema, o disparo de casos de ludopatia online...é o auge dos jogos de azar por causa do coronavírus... a adição indica números quatro vezes superiores aos de 2010... 27% dos jogadores são jovens entre 16 e 25 anos de idade...

Em França, no Fígaro, "lei do Clima: Macron face à armadilha da ecologia radical"... os membros da Convenção Cidadão reuniram-se este fim-de-semana e criticaram fortemente o texto do governo... o editorial chama-lhe "o adorno verde do presidente"... Uma ecologia amarga e vingativa.

No Liberation, "presidenciais... são no próximo ano... presidenciais. A macronia em plena negação"... o artigo incide nos eleitores que se recusam a votar no atual presidente para fazer uma barragem a Marine Le Pen. Inquietação na maioria que acusa o jornal de estar a fazer o jogo da extrema-direita, uma interpelação à esquerda, dizem aqueles que é tempo de apresentar uma alternativa.

No diário macaense Ponto Final, "vacina da Biontech disponível a partir de quarta-feira no São Januário"... mas a chinesa Sinopharm já fez chegar 400 mil doses aos serviços de saúde da região.

No Hoje Macau, um apanhador e uma escova para o pó enchem a capa para o ´título... "anda ser um TNR"... Trabalhador Não Residente...A experiência do que é ser um TNR em Macau.... Um cidadão de segunda cujos direitos nem sempre são tratados com justiça.

O jornal USA Today destaca na primeira página "o poder americano além mares" e diz que "um ajuste de contas está próximo"... Os Estados Unidos são a força militar global dominante, mas pode não ser a melhor posicionada para responder à próxima geração de ameaças. O jornal faz as contas, estimadas, aos ataques cibernéticos de que o país foi alvo e quem o atacou: a china 67 vezes, Rússia e Irão 28 vezes cada um, Coreia do Norte 12. Os números são do Council on Foreign Relations.

Regresso ao El País, para dar conta de outro regresso... Trump (certo que não saiu de cena há muito), voltou aos discursos, diz o diário espanhol que "reaparece para reivindicar o trono do partido republicano"... Diz o ex-presidente que os Estados Unidos têm um sistema eleitoral muito corrupto. Foi na conferência de Ação Política Conservadora. Neste importante encontro anual da direita americana, Trump insistiu que as eleições que perdeu em novembro foram manipuladas.

Na Folha de São Paulo, a "Cultura pós-Trump. Hal Foster, um dos principais críticos de arte da atualidade, investiga as consequências da era Trump para a cultura no livro "o que vem depois da farsa?" e diz que o período reacionário reanimou as instituições culturais.