Vacinas na Europa ainda este ano

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 16 Dezembro, 2020 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Europa acelera para iniciar a vacinação antes do final do ano... na próxima segunda-feira um comité científico da Agência Europeia do Medicamento reúne-se para decidir se aprova o fármaco da Pfizer, que permitirá começar as injeções em poucos dias, lemos na manchete do El País, que nos dá conta de um estudo que indica que quatro milhões e meio de espanhóis, dez por cento da população, já passaram pela Covid. Este estudo sobre a prevalência do vírus em Espanha faz a capa do ABC que conclui que, se apenas 1 em cada dez espnhóis passou pelo vírus, ou o vírus passou por ela ou por ele, então o país está longe de alcançar a proteção de grupo: o ABC diz que Espanha é um "rebanho pouco imunizado"...

Regresso à capa do El País... A foto grande na primeira página é da campanha para a presidência do Futebol Clube de Barcelona... Joan Laporta em tamanho gigante aparece a dizer "vontade de vos voltar a ver"... ou "Quero voltar a vê-los"... acontece que esse cartaz gigante, do tamanho de um prédio, foi colocado junto ao estádio Santiago Bernabéu, do eterno rival, Real Madrid...

Há também uma entrevista de Juan Guaidó, presidente da assembleia da Venezuela, assim apresentado pelo El país... a citação na primeira página diz o seguinte: "a minha presidência é a defesa do que resta de democracia na Venezuela"... ficamos também a saber que os senadores republicanos deixam Trump sozinho ao reconhecer Biden e que uma refiorma legal vai tornar a fatura da luz mais barata 13%... em Espanha.

No la Vanguardia, tensão no governo pelas exigências públicas do Podemos... Iglésias ficou fora de uma reunião de vice-presidentes sobre fundos europeus... na capa deste diário catalão, há uma foto que mostra uma sala de aula completamente vazia... apenas um ou outro caderno sobre as mesas... pousados nas carteiras, como se dizia no meu tempo de escola primária... o autor é Kola Sulaimon da agência France Presse... o título: Boko haram renova o pesadelo... cinco anos após o rapto de 276 meninas de uma escola do norte da Nigéria, o grupo jihadista reinvindicou ontem outro sequestro, feito na semana passada. Trezentos meninos foram arrancados á força do dormitório da escola, na província de Katsina. Alguns têm apenas dez anos. O motivo apresentado pelos terroristas, explica o Vanguardia, é que "a educação ocidental é anti-islâmica". Outra notícia na primeira deste jornal é a Europa a armar-se para fazer frente às grandes tecnológicas, notícia que aliás também está na capa do El País de que já se falou.

No El Correo, do País Basco, Mireya Lopez fotografou uma fila que parece mais um amontoado... o título é "O objetivo era evitar aglomerações"... pois, parece que não foi conseguido e o caso refere-se a uma localidade de Biscaya, Baracaldo, onde a câmara organizou uma cerimónia para que a população pudesse ver passar o Olentzero e os reis magos... O Olentzero é uma personagem mítica da tradição do Natal do País Basco, um carvoeiro que leva presentes no dia de Natal... só com uma porta de entrada para centenas de pessoas, os bascos aguardam agora que o Olentzero não tenha levado nada menos desejável para o natal de Baracaldo.

A Voz da Galiza antecipa mais encerramentos e restrições em grande parte da Galiza nas vésperas do natal... Santiago está com um forte aumento de contágios... Ribeira, Bueu e Baiona passam ao nível máximo de limitações...

No le Quotidien, do Luxemburgo, confinamento parcial: a hora do prolongamento.

Em França, no Libération, uma capa a amarelo e negro dá conta de uma direita em estado primário... Traumatizados pelo precedente de 2016, e presos por pinças entre a Renovação (antiga frente) nacional e o La Republique en Marche de Emmanuel macron, os Les Republicains (antigos gaulistas) dificilmente encontram o martingale, uma boa estratégia, para as presidenciais...

No le Monde, "Clima: um referendo e medidas limitadas"... é o titulo após a reunião do chefe de estado com os membros da convenção cidadã para o clima. Macron anunciou que iria propor um referendo para integrar a preservação do ambiente e da biodiversidade no artigo primeiro da Constituição francesa... na foto de capa do Monde está Joe Biden... o maior diário francês chama-lhe "um presidente de crise".

No La Libre da Bélgica, Zeebruges em pé de guerra a 15 dias do Brexit... trata-se do porto internacional de Bruges... trata-se do maior porto belga e o local onde fica um dos maiores mercados de peixe da europa...

O Le Temps da Suiça fala no buraco, no abismo dos anti-vacinas... na capa há um cartoon em que uma médica pergunta: "está o senhor disposto a vacinar-se contra uma doença potencialmente mortal?"... Resposta: "prefiro morrer"...

No USA Today, nos Estados Unidos, "a esperança, finalmente, chega: uma agulha de cada vez"... América recebe pela primeira vez a vacina da Covid-19... momento histórico depois de o país ter ultrapassado as trezentas mil mortes...

Números gigantescos... no Jornal de Angola, contas feitas ao crédito malparado: 887,4 mil milhões de kwanzas... qualquer coisa como mil milhões de euros... ficamos também a saber que o presidente francês, Emmanuel Macron, pode visitar Angola no próximo ano.