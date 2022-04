Valor da Tesla desce após compra do Twitter por Elon Musk

© AFP

O valor da Tesla desceu 126 mil milhões de dólares (cerca de 125 mil milhões de euros) após a compra do Twitter por parte de Elon Musk. Os investidores, segundo o britânico The Guardian, estão com receio de uma possível venda de ações do norte-americano para conseguir pagar a sua parte da rede social.

Apesar de a marca automóvel não estar envolvida na proposta de Musk - maior dono e acionista da Tesla - o norte-americano está a financiar parcialmente o negócio no Twitter com 21 mil milhões de dólares (cerca de 19 mil milhões de euros) do próprio capital e um empréstimo adicional de 12,5 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros) garantido através das ações na marca norte-americana.

A queda de 12,2% na Tesla, esta terça-feira, equivale a uma queda de 21 mil milhões de dólares (cerca de 19 mil e 800 milhões de euros) no valor da participação de Elon Musk na empresa, igual à sua proposta no negócio do Twitter.

As ações do Twitter também caíram 3,9% esta terça-feira, fechando em 49,68 dólares (46,84 euros), apesar de Musk as ter comprado, na segunda-feira, a 54,20 dólares (51,10 euros).