Valor recorde. Gás natural dispara 64% para 335 euros por MWh

A Rússia é o principal fornecedor de gás para a Europa

O gás natural TTF (Title Transfer Facility) para entrega em abril disparou, esta segunda-feira, no mercado holandês para 335 euros por megawatt hora (MWh), um novo máximo de sempre.

Segundo dados da Bloomberg, às 9h50 em Lisboa, o gás natural estava a cotar-se a 260 euros por MWh, mais 27,50% do que no fecho de sexta-feira (204 euros), embora no início das negociações tenha atingido 335 euros.

Depois de ter começadoa subir, o preço da matéria-prima caiu aproximadamente às 9h00 para 200 euros MWh, o nível do preço de fecho da semana passada.

Na hora seguinte, recuperou para 335 euros por MWh, o que é um novo máximo histórico, para cair para 270 euros por MWh, 32,3% mais caro do que na sexta-feira passada, de acordo com os dados da Bloomberg recolhidos pela Efe.

A Rússia é o principal fornecedor de gás para a Europa, especialmente para o centro e leste do Velho Continente, e o início da guerra fez subir o preço no mercado europeu.

Desde 23 de Fevereiro, dia anterior à invasão da Ucrânia, o preço desta matéria-prima triplicou, tendo passado de 87,5 euros por MWh para os atuais 260 euros.

Desde o início do ano, o custo multiplicou-se por quatro e por dezasseis se o compararmos com os 16,3 euros por MWh que custava há um ano.

O aumento do gás é a causa do aumento de preços nos mercados grossistas de eletricidade da Europa.