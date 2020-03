"Vamos explorar todas as possibilidades" no combate à Covid-19

© Carlos Costa/AFP

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno admitiu esta terça-feira que "todas as possibilidades" vão ser exploradas, no contexto do combate à crise do coronavírus, sem excluir que a mutualização de dívida, através do chamados coronabonds, possa vir a ser uma dessas possibilidades.

Numa videochamada, esta noite, com os dos ministros das finanças do Eurogrupo, o tema foi abordado, mas não o suficiente ao ponto de "construir o consenso" necessário.

"A posição que adotámos no Eurogrupo é a de que precisamos de continuar a trabalhar", afirmou Mário Centeno, frisando que "nenhuma eventual solução foi colocada de parte até ao dia de hoje".

Centeno considera que a crise económica provocada pelo coronavírus não tem comparação com qualquer outra. E, por essa razão, garante que o Eurogrupo fará o que for preciso para minimizar o contágio, dando a entender que a ideia dos coronabonds desta vez não vai desvanecer-se.

"Os desafios que as nossas economias estão a enfrentar hoje não são em nada semelhantes aos das crises anteriores. Trata-se de um choque simétrico e externo. As considerações morais não se verificam, neste caso. Teremos de ter isto em mente, quando consideramos os instrumentos para a [crise do] coronavírus", defendeu Centeno, com uma promessa.

"Vamos explorar todas as possibilidades, para enfrentar enorme adversidade que temos pela frente", vincou na conferência de imprensa, realizada por videochamada, a partir do ministério das Finanças, em Lisboa.

Por sua vez, o comissário Paulo Gentiloni afirma mesmo que a emissão de dívida europeia é um tema que faz parte da discussão. Mas que precisa de ser mais debatido.

"Temos inúmeros instrumentos em cima da mesa. E, os coronabonds é uma das ferramentas que podemos colocar na mesa. Temos de avançar com as nossas discussões e temos de construir um consenso", disse o comissário.