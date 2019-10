"Vamos sair a 31 de outubro" da UE

Michael Gove © Parlamento Britânico

O Governo britânico está determinado em sair da União Europeia a 31 de outubro. Quem o diz é Michael Gove, número dois do governo britânico e responsável pela pasta do Brexit que, este domingo, voltou a lembrar que está tudo preparado para que assim seja.

"Vamos sair a 31 de outubro. Temos os meios e a capacidade para isso. Ontem tivemos algumas pessoas que votaram pelo adiamento. Que votaram explicitamente para tentar frustrar este processo. Penso que o ambiente no país é claro e a determinação do primeiro-ministro é absoluta e eu estou com ele. Temos de sair a 31 de outubro", frisou Michael Gove em entrevista à Sky News.

Questionado sobre as cartas que foram enviadas para Bruxelas por Boris Johnson - uma não assinada pelo primeiro-ministro a pedir o adiamento e outra assinada e na qual se reafirma a saída a 31 de outubro - Michael Gove explicou que a carta não assinada "foi enviada porque o Parlamento exigiu que fosse".

No entanto, lembra Gove, "o Parlamento não pode mudar a mente do primeiro-ministro, o parlamento não pode mudar a política do Governo nem a sua determinação", logo, é essa a carta que vale, acrescentou.