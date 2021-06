Variante Delta impede fim generalizado das regras sanitárias em França

© EPA

Por Lusa 30 Junho, 2021 • 23:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir desta quarta-feira deixou de haver lotação controlada nos cinemas e nos restaurantes na maior parte do território francês, mas a prevalência da variante delta na região de Landes, junto à fronteira com Espanha, impediu o fim das restrições.

Face à disseminação da variante delta, outras regiões como a Bretanha e Île-de-France estão em alerta, com o número de infeções a subir e a levar muitos analistas a questionarem-se se a França se está a preparar para uma quarta vaga.

Apesar de a maioria das restrições terem terminado hoje, sendo agora possível, por exemplo, reuniões ao ar livre com mais de 1000 pessoas, mantém-se obrigatória a utilização da máscara em sítios fechados e outras medidas com vista a travar as contaminações.

Estão atualmente hospitalizadas em França 8.451 pessoas devido à Covid-19, sendo que 1.204 pessoas estão internadas nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram detetados 2.457 novos casos de Covid-19 e morreram 25 pessoas devido ao vírus.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.940.888 mortos no mundo, resultantes de mais de 181,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.