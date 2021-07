Variante Delta pode levar Reino Unido a atingir média de 100 mil novos casos por dia

Boris Johnson anunciou que o uso de máscara em espaços públicos fechados e o distanciamento social vão deixar de ser obrigatórios © Tolga Akmen/AFP

Por TSF com Lusa 06 Julho, 2021 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No Reino Unido, apesar da taxa de vacinação, o secretário da saúde admitiu esta terça-feira que, por causa da variante Delta, o país pode atingir uma média de 100 mil novos casos por dia, agora pelo verão. Ainda assim, o governo de Londres não pondera, para já, adiar o novo desconfinamento previsto para dia 19.

Estas declarações surgem um dia depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter anunciado que o uso de máscara em espaços públicos fechados e o distanciamento social vão deixar de ser obrigatórios por lei, como consequência do desconfinamento.

Apesar de o número de casos de Covid-19 continuar a aumentar no país, Johnson disse que a maioria das pessoas hospitalizadas não estava vacinada e que o número de mortes continua reduzido.

"Temos de contrabalançar os riscos da doença, que as vacinas reduziram, mas que não eliminaram, e os riscos de manter as restrições impostas por lei que inevitavelmente terão impacto na vida das pessoas, trabalhos e saúde e saúde mental", justificou.

O Reino Unido registou nove mortes e 27 334 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais atualizados na segunda-feira, embora os dados do fim de semana sejam mais baixos devido ao atraso no processamento.

Nos últimos sete dias, entre 29 de junho e 05 de julho, a média diária foi de 18 mortes e 22 247 casos, o que corresponde a uma subida de 4,9% no número de mortes e de 53,2% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 279 entre 23 e 29 de junho, um aumento de 24,2% face aos sete dias anteriores.

Na quinta-feira estava hospitalizados 1905 pacientes, dos quais 300 com auxílio de ventilador. Desde o início da pandemia, foram notificados 128 231 óbitos de Covid-19 num total de 4 930 534 infeções confirmadas no Reino Unido.

Desde dezembro foram inoculadas 45.351.719 pessoas, o que corresponde a 86,1% da população adulta, e 33 726 362 milhões de pessoas, ou 64% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19