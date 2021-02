Variante do coronavírus detetada na África do Sul pode causar reinfeções

Das vacinas conhecidas, cinco já demonstraram ser menos eficazes contra a variante detetada na África do Sul © AFP

Os doentes recuperados da Covid-19 podem ser reinfetados com a variante do vírus detetada na África do Sul. A conclusão é de um médico da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, que coordenou um estudo com mais de quatro mil pessoas.

Este clínico alerta, no jornal espanhol El País, que ter tido Covid-19 não protege de um novo contágio com a variante encontrada na África do Sul. As provas são convincentes, garante Shabir Madhi.

O médico da África do Sul avaliou 4400 pessoas, num estudo à vacina Novavax contra a Covid-19, e os resultados deixaram os investigadores surpreendidos. Perto de 700 participantes que tinham recuperado da Covid-19 reinfetavam-se ao mesmo ritmo daqueles que nunca tinham estado contagiados.

A equipa da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, concluiu assim que as infeções prévias não protegem contra o vírus nesta variante, considerada mais perigosa.

No entanto, entre quem já tinha tido Covid-19 e foi reinfetado, observaram-se apenas casos ligeiros ou moderados da doença. O estudo ainda não é conclusivo, mas o médico sul-africano admite que estas pessoas possam estar protegidas contra os efeitos mais graves do coronavírus.

Das vacinas conhecidas, cinco já demonstraram ser menos eficazes contra a variante detetada na África do Sul: a da AstraZeneca, a da Johnson & Johnson, da Novavax e também as da Pfizer e da Moderna.

O chefe de um laboratório dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos sublinha, no entanto, que as vacinas podem adaptar-se rapidamente para prevenir as novas variantes. De acordo com o especialista, no futuro, bastará ajustar as vacinas contra a Covid-19, como se faz já, atualmente, com a vacina da gripe.

