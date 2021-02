Por Lusa 09 Fevereiro, 2021 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

Várias pessoas foram atingidas esta terça-feira a tiro por um indivíduo numa clínica em Buffalo, no estado norte-americano do Minnesota, e uma pessoa já foi detida, anunciaram as autoridades locais.

O tiroteio aconteceu na Clínica Alina, em Buffalo - uma cidade de cerca de 15.000 habitantes a cerca de 50 quilómetros a norte de Minneapolis, no norte dos Estados Unidos, disse Kelly Prestidge, do Departamento de Polícia de Buffalo - e provocou um número indeterminado de vítimas.

De acordo com a CNN, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, três estão em estado grave.

As autoridades dizem que foi detida uma pessoa, sem fornecerem mais elementos sobre o autor ou autores do tiroteio.

A polícia também não conseguiu confirmar as informações veiculadas pelos 'media' locais sobre uma possível bomba ou explosão na clínica.

O chefe da polícia de Buffalo, Pat Budke, disse a uma estação televisiva local que o tiroteio ocorreu dentro da clínica e que não havia mais ameaças à segurança pública.

Um porta-voz do Departamento de Saúde Pública disse que não pode confirmar se a clínica estava a administrar vacinas contra a covid-19.