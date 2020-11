Ataque junto a sinagoga em Viena faz vários feridos. Megaoperação policial em curso

© DR

A polícia austríaca anunciou hoje estar em curso uma operação em larga escala junto a uma sinagoga em Viena, onde, antes, tinha ocorrido um tiroteio, com a agência EFE a dar conta de um morto e de vários feridos.



A agência noticiosa espanhola cita vários meios de comunicação social locais.

Por seu lado, a televisão oficial austríaca ORF, segundo a agência Associated Press (AP), cita testemunhas indicando que foram ouvidos vários tiros pouco depois das 20:00 locais (19:00 em Lisboa).



A polícia de Viena, entretanto, referiu, na rede social Twiter, ter enviado um grande número de agentes para o local, adiantando que ainda está a analisar as circunstâncias do incidente.



A imprensa local, segundo a EFE, está a distribuir já algumas imagens e vídeos nas redes sociais em que se escutam numerosos disparos, assegurando que se trata de um ataque a uma sinagoga no centro de Viena.