Vários "feridos graves" após descarrilamento de comboio na Escócia

O descarrilamento de um comboio de passageiros em Aberdeenshire, na Escócia, fez esta quarta-feira vários feridos graves, num acidente que a primeira-ministra escocesa descreve como "extremamente sério".

No Twitter, Nicola Sturgeon escreveu que "este é um incidente extremamente sério" e explica que recebeu "um relatório inicial da Network Rail e dos serviços de emergência", mantendo-se atualizada através dos mesmos.

Mais tarde, já no Parlamento, Sturgeon deu conta de ter recebido "relatórios iniciais de feridos graves".

Também o primeiro-ministro britânico Boris Johson recorreu ao Twitter para se dizer "entristecido" com o acidente e agradecer "aos serviços de emergência no local".

O jornal The Guardian escreve que estão no local mais de 30 veículos dos meios de socorro, incluindo um helicóptero.

A autoridade inglesa para os transportes confirma que recebeu relatos de um acidente e que enviou várias equipas de paramédicos e bombeiros para o local por volta das 9h43.

O acidente aconteceu perto de Stonehaven, em Aberdeenshire, onde é possível ver fumo com origem nas linhas de comboio. Há relatos de um incêndio no motor do comboio que terá gerado ferimentos graves em várias pessoas.

Esta região da Escócia foi fustigada por chuvas torrenciais e tempestades durante a última noite. O rio Carron acabou por galgar as margens, o que resultou em cheias que obrigaram a cortar estradas e fechar escolas.