Vários feridos em Nova Iorque após confundirem ruídos com tiros

Por Lusa 29 Maio, 2022 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Várias pessoas ficaram feridas no início da noite de sábado na arena Barclays Center quando as pessoas entraram em pânico ao confundiram ruídos com tiros, causando uma debandada.

O incidente demonstra o nervosismo nos Estados Unidos, após os recentes tiroteios numa escola em Uvalde, Texas, e num supermercado em Buffalo, Nova Iorque, bem como vários eventos violentos e de grande visibilidade no metro de Nova Iorque.

Os acontecimentos ocorreram no final de um combate de boxe entre Gervonta Davis e Rolando Romero, no Barclays Center, a arena natal das redes de Brooklyn da NBA, que já se encontrava vazia após o combate.

Uma dúzia de pessoas ficaram ligeiramente feridas e foram tratadas nos hospitais da zona depois de vários ruídos terem sido confundidos com tiros, fazendo com que parte da multidão corresse à procura de segurança.

Entre os participantes no evento estava a tenista japonesa Naomi Osaka, que explicou na rede social Twitter que ouviu gritos e viu pessoas a correr e a falar de um atirador no estádio, o que a deixou "petrificada".

O Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD), após investigar a ocorrência, confirmou que não foram disparados tiros e que todo o episódio resultou de uma confusão que desencadeou o pânico.