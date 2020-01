Pelo menos 32 mortos e 190 feridos durante funeral do general iraniano assassinado pelos EUA

Por Rita Carvalho Pereira 07 Janeiro, 2020 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

A televisão estatal iraniana avança que pelo menos 32 pessoas morreram, esta manhã, durante o funeral do general Qassem Soleimani, na cidade de Kerman, no Irão. As mortes foram causadas por uma debandada gerada pelo pânico, que levou a que um número ainda não confirmado de pessoas tenham sido espezinhadas.

Os serviços médicos de emergência locais, citados pela agência Bloomberg, afirmam que, além dos 32 mortos, há ainda 190 feridos.

Inicialmente, as autoridades iranianas tinham dado conta da existência de 35 mortos, mas o número foi revisto em baixa para 32.

O novo balanço foi feito a partir das declarações do chefe dos serviços médicos de emergência do Irão, Pirhossein Koulivand, que falou à televisão estatal iraniana. "Infelizmente, como resultado da debandada, alguns dos nossos compatriotas ficaram feridos e outros morreram durante as cerimónias fúnebres", declarou Koulivand.

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, foi morto na última sexta-feira, num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdad, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto à embaixada norte-americana, que durou dois dias e terminou com o anúncio do envio de 750 soldados norte-americanos para o Médio Oriente.

O Irão já prometeu retaliar e anunciou a saída do acordo nuclear assinado em 2015.

Notícia em atualização