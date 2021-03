A Indonésia, localizada no "Anel de fogo do Pacífico, é um dos países com maior atividade vulcânica do mundo. Veja as imagens.

Por TSF/AFP 03 Mar, 2021 • 00:33

A Indonésia, localizada no "Anel de fogo do Pacífico, é um dos países com maior atividade vulcânica do mundo. Veja as imagens.

O vulcão indonésio Sinabung, localizado na ilha de Sumatra, entrou em erupção esta terça-feira, lançando para a atmosfera uma grande coluna de fumo que atingiu vários quilómetros sobre o nível do mar.

As autoridades indonésias elevaram o nível de alerta e, de acordo com os responsáveis, foram registadas 13 explosões.

O Sinabung esteve inativo vários séculos até despertar em 2010 com uma erupção que vitimou pelo menos duas pessoas. O vulcão teve outras duas erupções, em 2014 e 2016, tendo provocado no total 23 mortes.

A Indonésia é um dos países com maior atividade vulcânica, estando localizado no Anel de Fogo do Pacífico, uma região com grande atividade vulcânica. No total, o país asiático tem 130 vulcões ativos.