"Foi cometido um crime e só exigimos punições." Zelensky pede criação de tribunal especial

Por Rui Oliveira Costa 21 Setembro, 2022 • 22:18

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou esta quarta-feira na 77.ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, onde pede punições pelos crimes cometidos pela Rússia.

"Foi cometido um crime contra a Ucrânia e nós só exigimos punições. O crime foi cometido contra as nossas fronteiras. O crime foi cometido contra as vidas da nossa população. O crime foi cometido contra a nossa dignidade. O crime foi cometido contra a comunidade das Nações Unidas. Nós exigimos punições pela tentativa de nos roubar território. Punições pelo assassinato de milhares de pessoas. Punições pelas torturas e humilhações de homens e mulheres. Punições pela turbulência catastrófica que a Rússia provocou com a sua guerra ilegal, não só contra os ucranianos, mas contra todo o mundo", diz o líder ucraniano.

O Presidente da Ucrânia diz que a Ucrânia, a Europa e o mundo querem paz. "Há apenas um que quer a guerra", acusa.

"Nós não temos outra escolha que não nos defender", atira Zelensky. O líder ucraniano voltou a pedir à Organização das Nações Unidas que remova o direito de veto à Rússia no Conselho de Segurança.

Volodymyr Zelensky pede que seja criado "um tribunal especial para punir a Rússia" pela agressão contra a Ucrânia.

"Este seria um sinal para todos os potenciais agressores de que eles devem valorizar a paz ou serem levados pelo mundo à responsabilidade. Preparámos os passos para estabelecer este tribunal que vão ser apresentados a todos os estados. A Ucrânia apela à Assembleia-Geral das Nações Unidas que apoie um mecanismo internacional de compensação. Contamos com o vosso apoio. A Rússia deve pagar por esta guerra com os seus ativos. Este é um dos piores castigos para as autoridades russas que valorizam o dinheiro acima de tudo", afirma.

O Presidente da Ucrânia diz que enquanto a Assembleia-Geral das Nações Unidas se reúne, as autoridades ucranianas estão a encontrar cada vez mais indícios de tortura em Izium: "Há um homem estrangulado com uma corda. Há uma mulher com as costelas partidas. Há um homem que foi castrado antes de ser assassinado."

"Nós precisamos de apoio financeiro para manter a estabilidade na Ucrânia", pede Volodymyr Zelensky, agradecendo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, por ter-se envolvido "pessoalmente" no conflito.

"Atualmente, o petróleo e o gás são armas de agressão para a Rússia", considera.

Depois de referir várias ações russas na guerra, como os bombardeamentos em Mariupol, a ocupação da central nuclear de Zaporizhzhia e o bloqueio do porto de Odessa, Zelensky diz que é preciso "finalmente reconhecer que a Rússia patrocina o terrorismo".

"Portanto, todos os itens da nossa fórmula para a paz: punições pela agressão, proteção da vida, restauração da segurança e da integridade territorial", conclui.