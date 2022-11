Gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar bolsonaristas. Veja em direto

Por Cátia Carmo 02 Novembro, 2022 • 15:15 Partilhar este artigo Facebook

Os apoiantes de Jair Bolsonaro estão a protestar em várias cidades do Brasil contra o resultado das eleições. Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo são alguns dos locais onde decorrem as manifestações.

Em São Paulo, como pode ver em direto no vídeo acima, a polícia de choque está a recorrer a canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar os apoiantes de Bolsonaro. De manhã, num outro protesto de camionistas pró-Bolsonaro, havia registo de 167 bloqueios nas estradas.

Estes protestos estão a provocar falhas no abastecimento dos supermercados e o cancelamento de viagens no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Milhares de apoiantes de Bolsonaro têm bloqueado várias estradas do país por não aceitarem o resultado das eleições que Luiz Inácio Lula da Silva venceu com 50,9% dos votos, contra 49,1% obtidos por Bolsonaro. Com 100% dos votos contados, Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de domingo por uma margem estreita.

O Presidente brasileiro deixou também a porta aberta para uma transição, já que disse respeitar a Constituição.