Velório certo com o corpo errado

Sérgio Carvalho recebeu um telefonema da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Satélite, de Teresina, capital do Piauí, nordeste do Brasil.

Do outro lado, a notícia, triste, que ele já aguardava: a sua avó, Júlia Maria da Conceição Sousa, havia falecido, aos 100 anos de idade.

Carvalho deslocou-se ao local, reconheceu o corpo, avisou a restante família e preencheu toda a papelada necessária para a trasladação da unidade de saúde para a agência funerária Pax União, onde foi marcado o velório.

Com a comoção habitual destas ocasiões, a família reuniu-se então em redor do caixão.

Mas sofreu um choque: não era dona Júlia quem ali estava!

Onde estava ela?

Para onde tinha ido?

A unidade de saúde foi então avisada, que culpou a funerária, funerária que, por sua vez, culpou a unidade de saúde.

De facto, falecera na mesma unidade mais ou menos à mesma hora, outra senhora idosa. Os funcionários do local ainda culparam Sérgio, o neto, por ter ido preencher a papelada sem antes se certificar de que o corpo que saía para a funerária era o correto.

Horas depois, chegou finalmente o corpo de dona Júlia para um dos velórios mais tumultuados de que há memória no bairro Satélite, em Teresina.

A família tem intenção de processar a unidade hospitalar.

